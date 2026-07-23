Odissea di Nolan Alberto Angela svela cosa lo ha colpito | dalle incongruenze ai riferimenti a Batman e Cast Away

Alberto Angela è tornato a parlare di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, in un articolo firmato di suo pugno per Il Messaggero. Il divulgatore ha elogiato il lavoro del regista britannico, spiegando come le differenze rispetto al poema di Omero siano funzionali a rendere una storia di tremila anni fa comprensibile e coinvolgente per il pubblico dei giovani. Nel suo intervento ha affrontato anche alcuni dei temi più discussi della pellicola, dalle incongruenze ai riferimenti pop, fino al successo ottenuto tra i giovani. Tom Holland in Odissea (2026) Angela racconta di aver avuto inizialmente qualche perplessità davanti ad alcune scelte stilistiche del film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Christopher Nolan Reveals His Gateway Into Greek Mythology

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Temi più discussi: Alberto Angela, con l'intervista a Matt Damon e Christopher Nolan per L'Odissea, dimostra di essere molto più avanti del pubblico che lo accusa di una caduta di stile; All'inizio notavo incongruenze, poi ho capito e mi sono sentito fratello di Nolan. Così è tornato mito. Alberto Angela parla di Odissea; Nolan confessa ad Alberto Angela: Sergio Leone e Pasolini hanno ispirato il mio Odissea; Recensione Odissea di Nolan | Il suo kolossal più umano.

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