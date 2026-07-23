Alberto Angela ha commentato l’ultima interpretazione cinematografica dell’Odissea, definendola “bravissima” ma segnata da “incongruenze tecniche” che generano perplessità. Ha sottolineato che Omero rappresenta il primo motivatore e che il viaggio di Ulisse simboleggia le sfide quotidiane dei giovani. Angela ha inoltre considerato il film come una “bandiera per i giovani europei”, evidenziando un legame tra la narrazione e la crescita personale.

Omero “primo motivatore”, le “incongruenze tecniche” che creano “perplessità”, il film “bandiera per i giovani europei”: Alberto Angela analizza l’ Odissea di Nolan ed è l’apoteosi. Il celebre divulgatore televisivo interviene sul Messaggero e analizza il film campione d’incassi dell’estate 2026. Angela elogia Nolan “bravissimo a tradurre un testo antichissimo (.) in qualcosa di comprensibile a tutti, e in particolare ai più giovani”, per poi spiegare come l’Odissea sia “la storia con la S maiuscola: c’è l’avventura verso l’ignoto, il destino, le divinità della mitologia. Una sceneggiatura che narra vicende accadute, 3200 anni fa e che è perfetta fin dai tempi di Omero, come la Divina Commedia o i Promessi Sposi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Odissea di Nolan? È stato bravissimo, ma ci sono incongruenze che creano perplessità. Omero è stato il primo motivatore, il viaggio di Ulisse è lo stesso che i giovani devono compiere con fatica ogni giorno”: l’analisi di Alberto Angela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ODISSEA di NOLAN - Un'opera maestosa con un grosso problema

Notizie e thread social correlati

Perché non vediamo l'ora che Alberto Angela ci racconti l'Odissea con Matt Damon e Christopher NolanStasera riparte l’attività di #Noos, un progetto dedicato alla divulgazione scientifica.

Alberto Angela, con l'intervista a Matt Damon e Christopher Nolan per L'Odissea, dimostra di essere molto più avanti del pubblico che lo accusa di una «caduta di stile»Alberto Angela ha intervistato Matt Damon e Christopher Nolan per il progetto L'Odissea.

Temi più discussi: Ho portato i miei bambini di 6 e 4 anni a vedere l' Odissea di Nolan: ecco com’è andata; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; L'Odissea di Nolan: troppo cinema-flusso, troppo poco Omero; NON CERCATE GLI DEI NEGLI UOMINI. FORSE QUESTO IL MESSAGGIO DELL’ODISSEA SECONDO NOLAN. E DI COLPO SONO TUTTI GRECISTI.

Musk sfida Nolan: Rifaccio l’Odissea con l’AI. E sarà fedele a Omero x.com

Chi sono i giganti nell'Odissea di Christopher Nolan? reddit

L’Odissea di Nolan? È stato bravissimo, ma ci sono incongruenze che creano perplessità. Omero è stato il primo motivatore, il viaggio di Ulisse è lo stesso che i ...Alberto Angela analizza l'Odissea di Nolan: Omero primo motivatore, il viaggio di Ulisse specchio dei giovani di oggi. ilfattoquotidiano.it

Odissea di Nolan e il poema di Omero: dai richiami alle omissioni fino alle aggiunte del regista, ecco cosa cambia (e cosa no)Il capolavoro Odissea di Christopher Nolan, che si rifà al celebre poema di Omero dal quale si ispiria per il nome, è stato inevitabilmente soggetto a dei tagli. Il regista ... ilmessaggero.it