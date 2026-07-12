Christopher Nolan svela ad Alberto Angela il segreto di Odissea | Mi sono ispirato a Pasolini e Sergio Leone

Christopher Nolan ha condiviso con Alberto Angela che si è ispirato a Pasolini e Sergio Leone nella realizzazione del suo nuovo film, Odissea. La conversazione, registrata a Londra, è stata trasmessa durante una puntata di un programma di Rai 1. Nolan ha spiegato il processo creativo dietro il film, concentrandosi sul legame tra il mito e le influenze cinematografiche che hanno guidato il progetto. La puntata si è concentrata sul fascino della storia e dei temi trattati nel film.

Christopher Nolan ha scelto una cornice d’eccezione per raccontare la genesi del suo nuovo film Odissea: un dialogo con Alberto Angela – registrato a Londra e trasmesso durante la puntata del programma di Rai 1 Noos – dedicato al fascino del mito e alla storia che si cela dietro la pellicola. Nel corso dell’intervista, il regista premio Oscar ha spiegato perché ha deciso di portare sul grande schermo il poema di Omero, soffermandosi sulle sfide narrative e produttive di un progetto tanto ambizioso. Tra riflessioni sul valore universale dell’epica, dettagli sul lavoro di ricostruzione storica e curiosità sulle riprese, Nolan offre uno sguardo privilegiato su quello che si preannuncia come uno dei film più attesi dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt DamonAlberto Angela torna in prima serata con il programma Noos – L’avventura della conoscenza, aprendo la nuova stagione.

Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film Odissea: "Il più difficile mai fatto"Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film “Odissea”, in uscita il 16 luglio.

Temi più discussi: Odissea: la featurette del kolossal di Christopher Nolan svela il cuore emotivo del film; Guillermo del Toro mi ha ispirato: Nolan svela il consiglio che l'amico regista gli ha dato su Odissea; Christopher Nolan svela l’errore più grande di Hollywood: la risposta è in Obsession e Backrooms; Tom Holland e l’equivoco sul set di THE ODYSSEY di Nolan.

Christopher Nolan parla della grande esperienza di lavorare con tutti e quattro i suoi figli e con la moglie Emma Thomas in The Odyssey reddit

Christopher Nolan svela l’errore più grande di Hollywood: la risposta è in Obsession e BackroomsDopo il boom di Obsession e Backrooms, Christopher Nolan lancia un messaggio controcorrente a Hollywood: dal rispetto per gli spettatori alla difesa degli effetti pratici, ecco perché secondo il regis ... comingsoon.it

Odissea: quanto dura il nuovo film di Christopher Nolan? Svelata la durata ufficiale del kolossalScopri quanto dura Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan: ecco la durata ufficiale del kolossal con Matt Damon e un cast stellare. cinefilos.it