Odissea Damon racconta il curioso retroscena dal set | mal di piedi e schiena e la regola di Nolan sugli Ugg

Durante le riprese di Odissea, Matt Damon ha spiegato di aver sofferto di dolori ai piedi e alla schiena, causati anche dall’uso prolungato di scarpe scomode. Ha anche rivelato che il regista ha stabilito una regola: tutti gli attori devono indossare scarpe Ugg sul set, per maggiore comfort. Damon ha descritto il clima tra il cast come rilassato, nonostante le condizioni fisiche difficili.

Matt Damon ha raccontato uno dei retroscena più curiosi delle riprese di Odissea, il kolossal diretto da Christopher Nolan in cui interpreta Ulisse. Ospite di Radio Andy, l’attore ha rivelato che le scene d’azione girate tra le rovine di Troia hanno messo a dura prova la schiena e i piedi gran parte del cast, tanto da trasformare il set in quello che lui stesso ha definito “ un film a base di Advil “. Damon ha spiegato che il problema principale non erano tanto i combattimenti quanto il terreno su cui venivano girati. Correre per giorni sulle pavimentazioni in pietra, indossando sandali realizzati per essere il più possibile fedeli all’epoca, ha avuto conseguenze fisiche per molti degli interpreti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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