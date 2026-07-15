Matt Damon convinto che Tom Holland stesse recitando | il retroscena dal set di Odissea è tutto da ridere

Durante il tour promozionale di Odissea, Matt Damon ha raccontato un episodio divertente avvenuto sul set di un film di Christopher Nolan con Tom Holland. Damon ha rivelato di aver pensato che Holland stesse recitando, ritenendo che il suo atteggiamento fosse finto. L’attore ha spiegato che l’equivoco si è verificato durante le riprese, creando un momento di ilarità tra il cast.

Tra le curiosità emerse durante il tour promozionale di Odissea, Matt Damon ha raccontato un episodio divertente, nello specifico un equivoco avvenuto sul set del nuovo film di Christopher Nolan, protagonista anche Tom Holland. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Damon ha ricordato una scena in cui il suo personaggio, Ulisse, incrocia da lontano il figlio Telemaco, interpretato da Holland. L’attore era convinto che il collega stesse eseguendo un gesto studiato per rendere più emozionante il momento: “ L’ho visto portarsi una mano al petto e ho pensato fosse una scelta di recitazione, un modo per salutare il padre. Così ho iniziato a fare lo stesso “, ha raccontato Damon. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Matt Damon racconta il retroscena più divertente di The Odyssey

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Dietro le quinte dell'Odissea con Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Christopher NolanFavignana, isola situata al largo della Sicilia occidentale, è nota per le sue spiagge e acque cristalline, frequentata come meta turistica estiva.

Temi più discussi: Ho vissuto a Favignana per una settimana come Ulisse (o forse era Matt Damon); L'Odissea, il timore di Tom Holland all'inizio delle riprese; Robert Pattinson paragona The Odyssey a Twilight: Antinoo è come Jacob; Noah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enorme.

Matt Damon convinto che Tom Holland stesse recitando: il retroscena dal set di Odissea è tutto da ridereMatt Damon racconta un divertente equivoco con Tom Holland sul set di The Odyssey durante una scena padre e figlio. Ha scoperto la verità dopo ore. cinemaserietv.it

Sfida? Il pubblico contemporaneo non ha mai letto l'Odissea? O forse proprio perché la conosce, va convinto a comprare il biglietto, visti i personaggi improbabili? Che a farlo, poi, sia proprio chi da anni fa cultura in TV con la Storia e il Mito, è a dir poco delud x.com

Matt Damon, la dieta per l'Odissea di Nolan: Niente glutine, caffeina e alcol: così ho perso 18 chili in 90 giorniSembrava più una spedizione che un film ha detto Matt Damon parlando della sua esperienza sul set ... msn.com