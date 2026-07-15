Christopher Nolan è entrato davvero nel Cavallo di Troia | il retroscena dal set di Odissea sorprende tutti

Durante le riprese di Odissea, il regista Christopher Nolan è entrato nel Cavallo di Troia insieme agli attori e alla troupe, per supervisionare direttamente la scena. La sua presenza sul set ha coinvolto un’immersione fisica nella struttura, andando oltre la semplice direzione. La scena del Cavallo di Troia è stata realizzata con la partecipazione attiva del regista, che si è inserito nel processo creativo in prima persona.

Christopher Nolan non si è limitato a dirigere la celebre scena del Cavallo di Troia in Odissea: è entrato personalmente all’interno della gigantesca struttura insieme agli attori e alla troupe per capire come realizzarla nel modo migliore. A raccontarlo a The Hollywood Reporter è stato John Leguizamo, che nel film interpreta Eumeo, durante la première newyorkese della pellicola. L’attore ha ricordato il momento in cui cercava il regista sul set e gli dissero che si trovava già all’interno del cavallo con circa venti membri del cast, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema e la cinepresa IMAX: “Non riuscivo a crederci. Ho pensato: questo è un vero leader. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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La VERDADERA ruta de la Odisea

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