Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato che tra gli obiettivi c’è Guardiola, con cui è stato già avviato un dialogo, e anche con Ancelotti. Dopo un incontro con i club di Serie A, ha parlato di una grande responsabilità e di un progetto ambizioso. Insieme a Malagò e Leonardo, ha presentato a Milano il piano per rilanciare il calcio italiano.

Il direttore tecnico della Nazionale dopo l’incontro con i club di Serie A: «Sento una grande responsabilità, qui c’è un progetto ambizioso». Malagò, Maldini e Leonardo hanno illustrato a Milano il piano per il rilancio del calcio italiano. Pep Guardiola è uno degli obiettivi per la panchina della Nazionale italiana, ma la Figc ha avviato un confronto anche con Carlo Ancelotti. A confermarlo è stato Paolo Maldini al termine dell’incontro con i club riuniti nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano. «Guardiola? Non possiamo dare notizie. Avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma bisogna verificarne la disponibilità generale», ha dichiarato Maldini. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Nuovo ct Italia, Maldini conferma: «Guardiola è uno degli obiettivi, abbiamo parlato anche con Ancelotti»

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CT Italia, convincere Guardiola potrebbe essere la prima missione del duo Maldini-Leonardo

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