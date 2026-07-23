Maldini ha annunciato che sono stati individuati alcuni candidati per il ruolo di allenatore della nazionale italiana. Tra questi, ha detto di aver parlato anche con Ancelotti, senza specificare se ci siano state altre conversazioni. Ha aggiunto che bisogna ancora verificare la disponibilità di tutti i potenziali candidati prima di procedere con le decisioni.

Maldini: “Avete individuato chi può essere l’allenatore nei nostri obiettivi, abbiamo parlato anche con Ancelotti. Bisogna verificare la disponibilità generale”. Leonardo: “Identikit? Serve un allenatore che ragioni come la direzione tecnica. Tanti tipi di allenatore possono essere vincenti, la cosa importante è trovare armonia di pensiero. La direzione tecnica dà la linea all’allenatore. Il CT della Nazionale sarà il capo di tutto, anche delle giovanili”. Leonardo: “Federazione vive in tre mondi. La Nazionale A è la faccia di tutto questo, c’è poi la nazionale giovanile ed il settore tecnico. L’idea è avere una cosa che possa far coesistere tutti questi mondi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Maldini: “CT Italia, abbiamo parlato anche con Ancelotti”

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