Maldini ha annunciato che la federazione calcistica ha contattato prima Carlo Ancelotti e poi Pep Guardiola come possibili allenatori della Nazionale. Ha spiegato di aver parlato con entrambi prima di fare una scelta e di aver verificato la disponibilità dei loro allenatori. Maldini ha anche affermato di aver individuato un nome che risponde agli obiettivi prefissati.

Maldini e Ancelotti. Spunta il nome di Ancelotti per la Nazionale. Maldini dichiara che è stato il primo nome contattato per la guida della Nazionale. Maldini: “ Avete individuato chi può essere l’allenatore nei nostri obiettivi, abbiamo testato la disponibilità dei migliori. Abbiamo parlato anche con Ancelotti, prima con lui poi con Guardiola. Bisogna verificare la disponibilità generale “. Leonardo: “ Identikit? Serve un allenatore che ragioni come la direzione tecnica. Tanti tipi di allenatore possono essere vincenti, la cosa importante è trovare armonia di pensiero. La direzione tecnica dà la linea all’allenatore. Il CT della Nazionale sarà il capo di tutto, anche delle giovanili “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Maldini: “CT Italia, abbiamo parlato prima con Ancelotti poi con Guardiola”

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