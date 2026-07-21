Le autorità indagano sulla morte di un uomo di 42 anni avvenuta il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia. Un’autopsia chiarirà le cause del decesso. Sono in corso verifiche su agenti e operatori sanitari coinvolti. Un legale rappresentante della polizia ha dichiarato che gli agenti sono addolorati e sconvolti. La famiglia dell’uomo ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui non sia stato soccorso immediatamente.

L'autopsia dovrà dire come e perché è deceduto il 42enne marocchino il 19 luglio a Bologna durante un intervento della polizia. Il legale dei poliziotti: “Sono addolorati e sconvolti”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Morte Fakir, indagini su agenti e operatori sanitari. Anselmo: “Perché nessuno lo ha soccorso?”

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