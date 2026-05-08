La Corte per il commercio degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi al 10% introdotti durante l’amministrazione Trump, approvati a febbraio. La decisione arriva poche ore dopo un ultimatum rivolto all’Unione europea per il rispetto di un accordo commerciale firmato in Scozia. La sentenza mette fine alla disputa legale riguardante le tariffe e rappresenta un primo risultato nel contenzioso commerciale tra Washington e le sue controparti europee.

Poche ore dopo l’ ultimatum dato all’Unione europea per rispettare l’accordo commerciale firmato in Scozia, per Donald Trump arriva una bocciatura netta. I dazi del 10% approvati a febbraio sono illegali: lo ha stabilito la Corte per il commercio americana. Secondo la corte le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente Usa non trovano giustificazione nella legge a cui ha fatto ricorso. Si tratta di un ulteriore colpo dei giudici alla Casa Bianca che sta tentando di condurre una guerra commerciale senza l’esplicita autorizzazione del Congresso. I giudici si sono espressi a maggioranza, con due voti a favore e uno contrario alla bocciatura: secondo le toghe Trump ha invocato impropriamente una legge commerciale risalente a decenni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I dazi al 10% imposti da Trump sono illegali: la Corte per il commercio Usa boccia le tariffe approvate a febbraio

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