Dusan Vlahovic e la Juventus hanno ripreso i contatti per il rinnovo del contratto. La trattativa riguarda ancora le cifre e le commissioni, con differenze tra le parti. La società e l’attaccante stanno discutendo, ma non ci sono ancora intese definitive. La possibilità di un prolungamento resta aperta, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli finali. La trattativa prosegue senza comunicazioni ufficiali.

di Luca Fioretti Vlahovic e la Juve avanti insieme? La dirigenza e l’attaccante cercano l’accordo sul rinnovo ma resta la distanza sulle cifre e sulle commissioni. Il calciomercato della Juventus registra importanti novità strategiche riguardanti il futuro del proprio reparto d’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dusan Vlahovic e la dirigenza hanno ripreso a confrontarsi direttamente, dopo settimane di continui segnali indiretti. L’obiettivo comune è quello di andare avanti insieme, superando la complessa fumata nera delle scorse settimane sul contratto in scadenza. La volontà di trovare un intesa appare chiara, spingendo le parti a sedersi nuovamente attorno a un tavolo per discutere la permanenza a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovi contatti tra Vlahovic e la Juve, il Dusan-bis ora non è più un’utopia! A che punto siamo e cosa potrebbe succedere

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CLAMOROSO VLAHOVIC: Chiamata alla Juve, Può Davvero TORNARE Che Cosa Sta Succedendo

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