La Juventus e Vlahovic stanno negoziando un possibile ritorno del giocatore, con il dialogo riaperto per un rinnovo. Tuttavia, persistono differenze sulle cifre dello stipendio e sulle commissioni. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La questione riguarda principalmente le condizioni economiche dell’eventuale contratto. Nessuna data ufficiale per una conclusione, mentre le parti continuano a confrontarsi sui dettagli.

di Luca Fioretti Novità sul possibile ritorno di Vlahovic alla Juve: riaperto il dialogo tra le parti per il rinnovo dopo l’addio, ma resta la distanza sulle cifre e sulle commissioni. C’è ancora una sensibile distanza tra la Juventus e Dusan Vlahovic per proseguire il percorso insieme dopo gli ultimi sviluppi. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, proprio queste divergenze avevano portato in passato alla fumata nera per il rinnovo del contratto in scadenza e al conseguente addio a parametro zero. Tuttavia, la notizia clamorosa di questi giorni è che le parti sono tornate nuovamente a parlarsi. I contatti si sono riaperti ufficialmente per verificare la reale fattibilità di un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve e Vlahovic tornano a parlarsi! Il nodo per il Dusan-bis legato a stipendio e commissioni: cifre e dettagli

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Terminato l'incontro tra Juve e Vlahovic: attesa per il futuro dell'attaccante | Calciomercato

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