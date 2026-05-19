Il futuro della squadra sarà deciso nei prossimi giorni, con un incontro tra l'allenatore e il presidente che potrebbe determinare le mosse future. Si discute ancora sulle scelte di gestione e sulla guida tecnica per la prossima stagione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui piani o eventuali cambiamenti. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi, mentre l’attenzione si concentra sulla prossima fase di decisione.

di Francesco Spagnolo Juve, il futuro dei bianconeri è ancora tutto da scrivere. Il confronto fra Spalletti ed Elkann sarà decisivo per programmare la prossima stagione. Il campionato sta per emettere i suoi verdetti definitivi e la Juve si ritrova ad affrontare l’ennesimo momento di profonda crisi. Subito dopo il derby contro il Torino, sarà tempo di bilanci per una stagione travagliata, che con ogni probabilità vedrà la squadra scivolare in Europa League. I bianconeri hanno fallito l’obiettivo minimo stagionale e, non appena calerà il sipario sul torneo, sarà obbligatorio resettare tutto per ripartire. Delle delicate prospettive in casa Juve ha parlato anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, il futuro si deciderà nei prossimi giorni. Da Spalletti a Comolli: il punto e cosa potrebbe succedere

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