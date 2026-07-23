La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto Sport che prevede nuove misure di sicurezza negli impianti acquatici, in risposta a incidenti e annegamenti causati da bocchettoni. Le regole mirano a migliorare la sicurezza delle piscine, ma non prevedono l’obbligo di indossare cuffie.

La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al decreto Sport che introduce severe misure di messa in sicurezza negli impianti acquatici per prevenire incidenti e annegamenti. L’intervento legislativo, sostenuto in Aula da una maggioranza bipartisan con 244 voti favorevoli, risponde ai recenti e tragici episodi di cronaca legati all’intrappolamento dei bagnanti nei condotti di scarico. Nuove regole per la sicurezza in piscina Come riporta SkyTg24, la nuova normativa impone una revisione tecnica immediata per le strutture pubbliche, per gli impianti privati aperti al pubblico e per quelli ad uso collettivo situati presso hotel o agriturismi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nuove regole per la sicurezza in piscina dopo le morti causate dai bocchettoni, ma niente cuffia obbligatoria

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