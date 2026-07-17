Le condizioni della bambina di 11 anni sono ancora gravissime dopo essere stata trascinata sott’acqua in una piscina di Sestri Levante, mercoledì pomeriggio. La ragazza era stata “risucchiata” dal bocchettone dello stabilimento “Bagni Segesta”. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente e verificare se la cuffia fosse obbligatoria in acqua. La polizia sta esaminando le eventuali responsabilità e le misure di sicurezza adottate dalla struttura.

Milano, 17 luglio 2026 – “Le condizioni della bambina di 11 anni trattenuta sott’acqua permangono gravissime ”. Si continua a sperare per l’undicenne milanese che mercoledì pomeriggio è stata “risucchiata“ dal bocchettone della piscina dello stabilimento “Bagni Segesta“ di Sestri Levante mentre faceva il bagno. Questo è l’ultimo aggiornamento dell’ospedale pediatrico di Genova Giannina Gaslini dove la piccola è stata ricoverata dopo l’incidente. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito, si trovava nello stabilimento insieme alla madre quando attorno alle 17 di mercoledì è rimasta intrappolata per i capelli nel bocchettone di aspirazione che le avrebbe impedito di tornare a galla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambina milanese “risucchiata“ in piscina a Sestri Levante, al via le indagini: la cuffia era obbligatoria in acqua?

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