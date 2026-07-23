Il Consiglio dei ministri sta considerando una riforma che prevede un taglio del 10% del numero di distributori di carburante nel paese. Attualmente, ci sono più di 22.000 stazioni di servizio distribuite sul territorio, molte delle quali sono poco utilizzate e inefficienti. La proposta mira a ridurre la presenza di alcuni punti vendita, valutando le chiusure o le ristrutturazioni di quelli meno efficienti.

Al vaglio del Consiglio dei ministri c’è anche una riforma dei distributori di carburante sul territorio nazionale. Adesso sono oltre 22mila in tutto, e ce ne sono parecchi a bassa efficienza e con poco utilizzo. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Nuove regole per i benzinai, taglio 10% distributori

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