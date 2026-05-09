Taglio delle piante lungo le strade Le nuove regole

Le autorità hanno deciso di introdurre nuove regole sul taglio delle piante lungo le strade. La misura mira a ridurre il degrado del territorio e ad aumentare la sicurezza delle strade, limitando le potature e gli abbattimenti non autorizzati. Le normative stabiliscono procedure più rigide per autorizzare interventi sulle piante che si trovano vicino alle carreggiate, evitando tagli indiscriminati e garantendo un controllo più accurato.

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Per contrastare il degrado del territorio e per una maggiore sicurezza stradale l’amministrazione comunale di Lamporecchio ha emesso un’ordinanza, con la quale adotta una regolamentazione del taglio delle piante lungo strade e aree pubbliche, utile anche alla prevenzione di incendi boschivi, allagamento o situazioni dove la scarsa visibilità rappresenti fonte di pericolo per gli utenti della strada. "Attraverso l’ordinanza – spiega la nota dell’Amministrazione del sindaco Anna Trassi (nella foto) – garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini, adottando una regolamentazione circa il taglio delle piante lungo strade ed aree pubbliche e la manutenzione del reticolo idrografico minore ubicato nelle proprietà private, prevenendo incidenti e situazioni di rischio, e allo stesso tempo contrastare fenomeni di incuria e degrado".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio delle piante lungo le strade. Le nuove regole ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Le piante e il condominio. Massima attenzione, manutenzione d’obbligo: le nuove regole GPS 2026/2027: date e nuove regole per le fasce delle supplenze? Cosa scoprirai Quando scadono i termini per presentare le 150 preferenze GPS? Come si accede alla prima fascia senza la laurea LM85bis? Perché le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taglio delle piante lungo le strade. Le nuove regole; Tagli in via Feltre: Italia Nostra Belluno ricorre al TAR; Alberi abbattuti in via Feltre, il naturalista: Bastava la manutenzione. Il 21 maggio si attende il Tar; Giù gli alberi, fiorisce la protesta: la lunga marcia di viale Adriatico. Taglio dell’erba lungo le strade provinciali, al via gli interventiConcluse le attività preparatorie, dalla prossima settimana entrano in azione i cantonieri provinciali e le ditte esterne incaricate ... targatocn.it Avviso lavori di taglio piante lungo linee elettriche di Terna Rete Italia Spa10/07/2024 - In merito all’aggiudicazione della gara d’appalto Terna con a.q. 6000003786 cig 91719260c7 (Lotto 6: dipartimento centro, centro sud e distretto Sicilia) che ha per oggetto l’attività di ... regione.campania.it La benedizione del Vescovo: «Siete un patrimonio di umanità». Poi il taglio del nastro del presidente nazionale Valastro. x.com Piano casa e taglio accise, cosa cambia: «Dimezzati gli oneri dei notai». Le nuove norme sugli sgomberi reddit