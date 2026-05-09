Taglio delle piante lungo le strade Le nuove regole
Le autorità hanno deciso di introdurre nuove regole sul taglio delle piante lungo le strade. La misura mira a ridurre il degrado del territorio e ad aumentare la sicurezza delle strade, limitando le potature e gli abbattimenti non autorizzati. Le normative stabiliscono procedure più rigide per autorizzare interventi sulle piante che si trovano vicino alle carreggiate, evitando tagli indiscriminati e garantendo un controllo più accurato.
Per contrastare il degrado del territorio e per una maggiore sicurezza stradale l’amministrazione comunale di Lamporecchio ha emesso un’ordinanza, con la quale adotta una regolamentazione del taglio delle piante lungo strade e aree pubbliche, utile anche alla prevenzione di incendi boschivi, allagamento o situazioni dove la scarsa visibilità rappresenti fonte di pericolo per gli utenti della strada. "Attraverso l’ordinanza – spiega la nota dell’Amministrazione del sindaco Anna Trassi (nella foto) – garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini, adottando una regolamentazione circa il taglio delle piante lungo strade ed aree pubbliche e la manutenzione del reticolo idrografico minore ubicato nelle proprietà private, prevenendo incidenti e situazioni di rischio, e allo stesso tempo contrastare fenomeni di incuria e degrado".🔗 Leggi su Lanazione.it
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