Durante una partita, l'Islanda si è trovata a giocare in dieci uomini a causa di un ritardo di pochi secondi nel cambio di giocatori. Nel frattempo, il Giappone ha vinto la partita. Le nuove regole IFAB prevedono sanzioni per chi copre la bocca durante le discussioni in campo, anche se non sono state specificate le pene precise.

? Domande chiave Come può un ritardo di pochi secondi costringere una squadra in dieci?. Quali sanzioni riceverà chi copre la bocca durante una discussione?. Cosa accadrà se un giocatore impiega più di cinque secondi per rimettere in gioco?. Perché il VAR potrà intervenire sugli errori di identità dei calciatori?.? In Breve Sostituti devono uscire entro 10 secondi per evitare penalità di un minuto.. Rimesse laterali e rinvii limitati a 5 secondi per aumentare la fluidità.. Portieri obbligati a liberarsi della palla entro un limite di 8 secondi.. Nuovo rosso diretto per chi copre la bocca durante liti o insulti.. L’Islanda gioca in dieci dopo un ritardo nelle sostituzioni: il Giappone segna sfruttando la nuova norma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole Ifab: l’Islanda resta in 10 e il Giappone vince così

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