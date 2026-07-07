Giustizia minori imputabili a 13 anni | incardinata alla Camera la pdl anti maranza di Forza Italia

È stato compiuto oggi un passo importante nel percorso della proposta di legge “anti maranza” targata Forza Italia. Il provvedimento si compone di due soli articoli ma racchiude una portata politica e sociale di rilievo. La modifica al codice penale e al codice di procedura penale minerà uno dei capisaldi dell’attuale sistema, spostando più indietro il confine tra minore non imputabile e soggetto chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti alla legge. La scelta di intervenire sul fronte dell’imputabilità dei minori non è casuale. La criminalità organizzata, secondo quanto si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge, ha da tempo individuato nei giovanissimi una risorsa preziosa: soggetti che, proprio in virtù della loro età, possono agire con una sorta di scudo giudiziario. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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