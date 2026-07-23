Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia ne risponda Ira opposizioni

Notizia in breve

Il governo ha approvato un nuovo provvedimento che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. La misura prevede maggiori responsabilità per i giovani autori di reati e introduce sanzioni più severe. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Le opposizioni hanno espresso forte dissenso, definendo la norma una stretta eccessiva che rischia di aumentare la marginalizzazione dei minori coinvolti in attività illegali.