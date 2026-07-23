Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia ne risponda Ira opposizioni
Il governo ha approvato un nuovo provvedimento che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. La misura prevede maggiori responsabilità per i giovani autori di reati e introduce sanzioni più severe. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Le opposizioni hanno espresso forte dissenso, definendo la norma una stretta eccessiva che rischia di aumentare la marginalizzazione dei minori coinvolti in attività illegali.
«Oggi il governo ha approvato un provvedimento che cambia le regole sull'imputabilità dei minori», una norma che «colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i proprio affari ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social mentre a Palazzo Chigi è in corso una conferenza stampa dei ministri dopo il Cdm. Le nuove regole, cosa cambia «Comincio da un principio che stiamo cercando di affermare in ogni ambito», spiega la premier: «Chi... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori
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