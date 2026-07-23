Nuova segnaletica all’ospedale Sant’Anna di Como | ecco i percorsi colorati per orientarsi

All’interno dell’ospedale Sant’Anna di Como sono stati installati nuovi percorsi di segnaletica colorata, che si estendono lungo pareti e pavimenti. La nuova segnaletica mira a facilitare lo spostamento di pazienti e visitatori tra i vari reparti e servizi. Sono stati posizionati cartelli e indicazioni visive per rendere più semplice l’orientamento all’interno della struttura. L’intervento riguarda centinaia di metri di segnaletica lungo i corridoi e le aree principali dell’ospedale.

San Fermo della Battaglia (Como), 23 luglio 2026 – Centinaia di metri di nuova segnaletica lungo pareti e pavimenti per aiutare pazienti e visitatori a orientarsi con facilità tra i reparti e i servizi del Sant’Anna. È il risultato di un importante intervento di restyling e aggiornamento dei percorsi interni, reso possibile dalla generosa collaborazione dell’associazione di volontariato A.Ma.Te, che ne ha finanziato e seguito direttamente la realizzazione. Un lavoro certosino che ha richiesto settimane tra progettazione, rilievi e messa in opera definitiva delle strisce colorate guidate. Un supporto concreto per l’accoglienza. “Il nostro intento è favorire l’accesso dei cittadini ai molteplici servizi erogati da ASST Lariana - spiega Alessandro Martinelli, presidente di A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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