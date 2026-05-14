A Radicondoli sono stati introdotti nuovi strumenti per migliorare l’accoglienza dei visitatori, tra cui una segnaletica aggiornata, codici QR e mappe con percorsi a piedi. L’obiettivo è rendere più facile l’orientamento e la scoperta del territorio, combinando informazioni cartacee e digitali. Il sindaco ha spiegato che si punta a un’informazione più reale e a un’informatizzazione più efficace, seguendo queste linee guida per tutti gli interventi.

Radicondoli rinnova l’accoglienza turistica: più digitale, accessibile e legata al territorio. "Informazione reale e informatizzazione virtuale sono le linee guida di tutti questi interventi – afferma il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini –. Di base c’è la tutela dell’identità storica e culturale, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile, ambientale, responsabile. Sono andati in questa direzione gli interventi di arredo e di segnaletica per far conoscere in modo ordinato, accessibile, funzionale". Nuovi arredi e nuova location per il centro di informazioni turistiche, nuovi arredi per il Museo della Geotermia insieme a segnaletica, insegne, strutture e supporti digitali per le informazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova segnaletica per i turisti. Qrcode e mappa con percorsi a piedi

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