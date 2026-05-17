L’ospedale Sant’Anna festeggia i 95 anni

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti celebra oggi i 95 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 17 maggio 1931. Fondato dal dottor Pasquale Marconi, nel corso degli anni si è consolidato come un presidio sanitario rilevante per la comunità dell’Appennino. L’ospedale ha mantenuto la sua funzione di punto di riferimento per l’assistenza medica locale, resistendo al trascorrere del tempo e alle sfide del settore sanitario.

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Resiste l’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti prossimo al secolo di attività. Fondato dal dottor Pasquale Marconi e inaugurato il 17 maggio 1931, esattamente oggi 95 anni fa, diventato d’allora un presidio di cura ed importenta punto di riferimento per la popolazione dell’Appennino. Un’opera che ha continuato e continua a crescere grazie alla visione, alla volontà e determinazione del dottor Pasquale Marconi. L’anniversario offre l’occasione per ricordare il profondo legame che, dal 1931 a oggi, unisce il presidio ospedaliero alla comunità dell’Appennino. Mancano soli cinque anni per raggiungere l traguardo del secolo di vita, ma il Sant’Anna seguita a rappresentare non solo un presidio sanitario, ma anche un simbolo identitario, civile e umano per chi vive in montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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