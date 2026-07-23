Nuova sala polivalente Si è aperto il cantiere

A Massa e Cozzile sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova sala polivalente. La struttura, che si trova in fase di realizzazione, rappresenta un intervento importante per lo sviluppo della zona. La realizzazione del progetto è stata avviata con l’avvio del cantiere, segnando l’inizio dei lavori di costruzione.

Sono iniziati a Massa e Cozzile i lavori per la realizzazione della nuova sala polivalente, un’opera attesa e strategica per la crescita della comunità. La posizione è strategica, centrale rispetto alla scuola media, scuola primaria e scuola dell’infanzia. L’intervento, del valore complessivo di 920mila euro, è stato reso possibile grazie al cofinanziamento della Regione Toscana, che ha contribuito con 450mila euro, confermando la vicinanza alle amministrazioni locali e l’attenzione verso progetti capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini. "La nuova sala polivalente sarà uno spazio moderno, accessibile e versatile - dice il sindaco Marzia Niccoli - pensato per ospitare iniziative culturali, sociali, educative e ricreative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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