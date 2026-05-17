Taranto cantiere aperto | nasce la nuova parrocchia al Paolo VI
A Taranto un nuovo cantiere ha preso avvio con la costruzione di una parrocchia nel quartiere Paolo VI, dopo 33 anni di attesa. La realizzazione dell’edificio religioso coinvolge diverse associazioni che hanno effettuato interventi di pulizia lungo viale Angelo Latartara. Il progetto, che prevede l’apertura del nuovo punto di riferimento spirituale, sta modificando l’aspetto della zona e coinvolge i residenti e le organizzazioni locali. Sono ancora in corso i lavori di sviluppo nel quartiere.
? Punti chiave Dopo 33 anni di attesa, come cambierà il volto del quartiere?. Chi sono le associazioni che hanno pulito viale Angelo Latartara?. Come funzioneranno i nuovi servizi sociali all'interno del complesso?. Perché la cura del territorio è stata parte della celebrazione?.? In Breve Attesa di 33 anni conclusasi con la posa della prima pietra in viale Angelo Latartara.. Monsignor Ciro Miniero e don Marco Crispino hanno presieduto le celebrazioni religiose.. Mattinata dedicata alla pulizia urbana con Kyma Ambiente, Comune di Taranto e Anspi.. Volontari di McDonald’s, Asd Atletico Paolo Sesto e Olimpia Taranto hanno partecipato alla raccolta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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