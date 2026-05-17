Taranto cantiere aperto | nasce la nuova parrocchia al Paolo VI

A Taranto un nuovo cantiere ha preso avvio con la costruzione di una parrocchia nel quartiere Paolo VI, dopo 33 anni di attesa. La realizzazione dell’edificio religioso coinvolge diverse associazioni che hanno effettuato interventi di pulizia lungo viale Angelo Latartara. Il progetto, che prevede l’apertura del nuovo punto di riferimento spirituale, sta modificando l’aspetto della zona e coinvolge i residenti e le organizzazioni locali. Sono ancora in corso i lavori di sviluppo nel quartiere.

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