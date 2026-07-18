Maxi cantiere del centro polivalente | Qualche disagio sarà inevitabile
È stato avviato un grande cantiere nel centro polivalente, con una gru visibile e imprese già al lavoro. Sono stati effettuati trasferimenti di servizi e sono state pubblicate comunicazioni ufficiali sul progetto. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici ha annunciato che si tratterà di un intervento lungo, complesso e con un impatto significativo sulla zona. Sono previsti disagi durante le fasi di realizzazione.
La gru che svetta sullo slargo, il cantiere allestito, le imprese già al lavoro, i ‘trasferimenti’ di servizi fatti e un videomessaggio sulle pagine comunali del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Lino Ladini, "sarà un cantiere lungo, complesso e d’impatto". Al via la riqualificazione del centro polivalente anziani (Cpa) e casa albergo di piazza Berlinguer, è partita in questi giorni, proseguirà, a lotti, per 420 giorni. Per la prima fase delle operazioni, sino al 24 luglio, le attività pomeridiane ludico-ricreative del centro sono state trasferite alla biblioteca Vittorio Sereni, in via Pasta, nella grande sala al primo piano interrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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