Maxi cantiere del centro polivalente | Qualche disagio sarà inevitabile

Notizia in breve

È stato avviato un grande cantiere nel centro polivalente, con una gru visibile e imprese già al lavoro. Sono stati effettuati trasferimenti di servizi e sono state pubblicate comunicazioni ufficiali sul progetto. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici ha annunciato che si tratterà di un intervento lungo, complesso e con un impatto significativo sulla zona. Sono previsti disagi durante le fasi di realizzazione.