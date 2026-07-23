Il quinto modello della gamma Range Rover, chiamato GT, rappresenta un cambiamento significativo per il marchio. La vettura si distingue per un design più aerodinamico e filante, allontanandosi dalle forme imponenti da fuoristrada tipiche della casa. Land Rover sta ridefinendo così il concetto di crossover di lusso, puntando su una linea più snella e da grande tourer. La nuova Range Rover GT segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti generazioni.

Il quinto modello della gamma — battezzato semplicemente Range Rover GT — segna una svolta storica per il marchio inglese. Land Rover sta ridefinendo il concetto di crossover di lusso, allontanandosi dalle tradizionali forme imponenti da fuoristrada per avvicinarsi a quelle di una SUV-coupégrand tourer estremamente filante. 1. Design esterno: Silhouette da Gran Turismo. La vera novità sta nelle proporzioni. Pur mantenendo i tratti somatici inconfondibili di Range Rover (frontale monolitico e linea di cintura pulita), la GT si presenta con: 2. Interni: Lusso minimalista per quattro. L’abitacolo abbandona i classici stilemi per abbracciare un’architettura che ricorda un salotto d’alta moda: 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Range Rover GT: come sarà l’auto del cambio di rotta?

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New 2027 Range Rover Velar – First Look at the Brands More Unusual Body Style

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