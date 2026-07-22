Range Rover allarga la propria gamma con la Range Rover GT, quinto modello della famiglia e primo sviluppato sulla nuova piattaforma EMA. Il debutto commerciale non è ancora imminente, ma il marchio britannico ha già svelato i primi dettagli di un’auto che secondo il costruttore inglese punta a coniugare il comfort delle grandi viaggiatrici con le tradizionali capacità anche fuori dall’asfalto. La nuova GT sarà inizialmente proposta esclusivamente in versione elettrica, mentre una variante ibrida arriverà in una fase successiva. L’ abitacolo adotta un’impostazione minimalista, con una nuova configurazione a schermo singolo, materiali di pregio e una particolare attenzione all’isolamento acustico e al comfort dei passeggeri, soprattutto nella seconda fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Range Rover, la famiglia cresce. Arriva la nuova GT elettrica con anima da viaggiatrice

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