Nuova Range Rover SV Ultra lusso e tecnologia audio

La nuova Range Rover SV Ultra è stata presentata come l'ultima novità nel settore dei veicoli di lusso, combinando elevate prestazioni con tecnologie avanzate. La vettura si distingue per il design raffinato e per un sistema audio di ultima generazione, studiato per offrire un’esperienza sonora di alta qualità. La presentazione si è svolta in Inghilterra, con dettagli riguardanti le caratteristiche tecniche e le finiture di pregio che la contraddistinguono.

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GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La nuova Range Rover SV Ultra rappresenta l’espressione più esclusiva e tecnologicamente avanzata mai raggiunta dal marchio, combinando materiali di pregio, design sofisticato e innovazioni audio immersive pensate per elevare comfort, benessere ed esperienza di viaggio. Il modello introduce il rivoluzionario sistema SV Electrostatic Sound, capace di trasformare l’abitacolo in una vera sala da concerto, insieme ai sedili Body and Soul Seats (BASS) e al Sensory Haptic Floor, tecnologie sviluppate per creare un’esperienza sensoriale completa. Sul piano estetico, la SV Ultra debutta con la nuova tinta Titan Silver, esclusiva della versione, realizzata con sottili lamelle di alluminio reale e pigmenti avanzati che generano una superficie luminosa e altamente riflettente, dall’effetto quasi liquido.🔗 Leggi su Ildenaro.it NEW 2027 Range Rover SV ULTRA - Luxury and High-Tech Notizie correlate Nuova Range Rover Velar 2027: come sarà la nuova generazioneLa nuova generazione della Range Rover Velar prevista per il 2027 cambierà molto rispetto al modello attuale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vent'anni di storia sono tutti nella Range Rover Sport TWENTY Edition; Questa Range Rover SV Ultra è la più lussuosa ed esclusiva di sempre.; Range Rover SV Ultra, il SUV più lussuoso di sempre porta in auto una tecnologia audio mai vista prima; L’audio elettrostatico debutta in auto con la Range Rover SV Ultra… e non costa poco. Nuova Range Rover SV Ultra, lusso e tecnologia audioLa rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La nuova Range Rover SV Ultra rappresenta l’espressione più esclusiva e tecnologicamente avanzata mai raggi ... ticinonotizie.it Range Rover SV Ultra: lusso e tecnologia al massimo livello per l'iconico SUV britannicoRange Rover SV Ultra ridefinisce il concetto di SUV di lusso unendo tecnologie all'avanguardia e comfort senza precedenti per esperienze di viaggio uniche. megamodo.com Range Rover Sport celebra i 20 anni La Range Rover Sport celebra vent’anni di carriera con la nuova Twenty Edition, una serie speciale che rappresenta la sintesi di tutto ciò che il modello ha costruito nel tempo: lusso, prestazioni ed identità distintiva. Nata c - facebook.com facebook