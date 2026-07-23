Nuova Porsche 944 | restomod che immagina il nuovo modello

È stato presentato un restomod della Porsche 944 che riprende il modello originale, rivisitandolo in chiave moderna. La vettura mantiene le linee classiche, ma presenta aggiornamenti estetici e meccanici rispetto all’originale. La modifica si concentra su dettagli esterni e componenti interni, senza alterare radicalmente la struttura di base. La produzione di questa versione speciale non è stata comunicata, né sono stati forniti dettagli tecnici specifici.

Mentre il mondo dei restomod è da anni dominato in modo quasi ossessivo dalla Porsche 911 (grazie a nomi come Singer o Gunther Werks), la Porsche 944 rappresenta la tela bianca perfetta per qualcosa di completamente diverso. Con la sua architettura Transaxle (motore anteriore e cambio al retrotreno per un bilanciamento dei pesi perfetto al 50:50) e le sue iconiche proporzioni anni ’80, una 944 reinterpretata in chiave moderna è un oggetto dal potenziale straordinario. Proviamo a immaginarla nei minimi dettagli, unendo il fascino dell’era synthwave alle tecnologie ingegneristiche odierne. 1. Il Design Esterno: Muscoli Cyber-Retro. L’obiettivo è mantenere l’inconfondibile silhouette della 944 Turbo o della S2, ma levigando le linee e aggiornando i materiali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Porsche 944 Restomod

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