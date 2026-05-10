Porsche 944 | la ricostruzione di un' auto sportiva
La Porsche 944 è uno dei modelli più riconoscibili nella storia del marchio, noto per il suo design e le prestazioni sportive. La sua produzione risale agli anni '80, e ancora oggi suscita interesse tra gli appassionati di automobili d'epoca. In questa ricostruzione si analizzano le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le principali peculiarità che hanno contribuito alla sua popolarità nel tempo.
Cinquant’anni fa Porsche presentò la 924, un'auto che stravolgeva completamente i dettami fin lì seguiti dalla casa di Stoccarda per le proprie GT. Si trattava, infatti, della prima Porsche con motore anteriore a quattro cilindri in linea raffreddato a liquido e schema transaxle con cambio e differenziale al posteriore. Un modello che sulle prime, soprattutto nella sua versione base, un po’ controversa per la potenza limitata in relazione ad un costo elevato, fece storcere il naso ai puristi del marchio tedesco. Seppe però poi trasformarsi, soprattutto con le successive evoluzioni S e Carrera GT fino alla 944, che fu un successo commerciale che diede una provvidenziale boccata d’ossigeno alle allora sofferenti casse della casa di Stoccarda.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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