Nuova Volvo 240 | restomod del nuovo modello
È stato presentato un restomod della nuova Volvo 240, che combina il design classico del modello originale con aggiornamenti moderni. La vettura conserva le linee geometriche e l’aspetto distintivo, ma integra elementi di tecnologia e stile contemporaneo, creando un mix tra minimalismo e influenze futuristiche. Il progetto trasforma l’auto iconica in un veicolo che unisce il passato con le innovazioni odierne, mantenendo intatto il carattere originale ma con dettagli rivisti in chiave moderna.
Immaginare un restomod (restauro con modifiche moderne) sulla leggendaria Volvo 240 significa prendere uno dei design più geometrici e iconici della storia dell’auto, il classico “mattone svedese”, e pulirlo fino a renderlo un capolavoro di minimalismo contemporaneo (o Cyberpunk ). Un progetto del genere dovrebbe preservare la silhouette inconfondibile, ma lavorando di fino sui dettagli, sulla texture dei materiali e sul comportamento dinamico. Ecco come potrebbe prendere forma una Volvo 240 Restomod combinando l’estetica svedese degli anni ’70’80 con le tecnologie attuali: 1. Esterni: “Cyber-Brick” Minimalista. L’obiettivo è accentuare la forma squadrata eliminando il superfluo (il cosiddetto shaving della carrozzeria). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Progetto Volvo 240 Polar 1EP | Presentazione del nuovo progetto
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