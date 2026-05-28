Nuova Volvo 240 | restomod del nuovo modello

Notizia in breve

È stato presentato un restomod della nuova Volvo 240, che combina il design classico del modello originale con aggiornamenti moderni. La vettura conserva le linee geometriche e l’aspetto distintivo, ma integra elementi di tecnologia e stile contemporaneo, creando un mix tra minimalismo e influenze futuristiche. Il progetto trasforma l’auto iconica in un veicolo che unisce il passato con le innovazioni odierne, mantenendo intatto il carattere originale ma con dettagli rivisti in chiave moderna.