Durante la quarta giornata dei Campionati europei juniores di nuoto, l’Italia ha conquistato una medaglia d’oro nella staffetta 4×100 mista mista. La squadra italiana ha ottenuto un risultato positivo, aggiungendo quattro medaglie complessivamente. Tra le prestazioni più notevoli figura quella di Alessandra Mao, che ha migliorato il suo tempo in una gara individuale, mostrando grande competitività. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le classifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: Quando Alessandra Mao mette nel mirino le avversarie è difficile resisterle! La fame non manca alla giovanissima veneta che, lo ricordiamo, ha solo 15 anni e oggi ha messo in fila avversarie molto più grandi di lei con un piccolo capolavoro! Vince l’Italia con 3’48?14, seconda la Germania con 3’48?25, terza la Russia con 3’48?39. Gara bellissima e l’Italia è campione d’Europa! 19.57: COSA HA FATTO ALESSANDRA MAO!!! Era quarta, sembrava impossibile un aggancio alla prima posizione ma l’azzurra si è messa in caccia ed ha ribaltato la situazione regalando agli azzurri la terza medaglia d’oro a Monaco 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: capolavoro Mao, Italia oro nella 4×100 mixed mista! Poker di podi nella quarta giornata

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