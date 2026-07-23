L’accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita riguardante l’energia nucleare ha suscitato preoccupazioni in Israele. Non sono stati forniti dettagli specifici, ma si tratta di un’intesa che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici nella regione. Le implicazioni di questo accordo sono ancora da valutare, e non sono state rese pubbliche tutte le condizioni sottoscritte dai due paesi.

È un accordo potenzialmente gravido di conseguenze geopolitiche quello che Washington e Riad hanno firmato sull’energia atomica. «Il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, e il ministro dell’Energia saudita, Sua Altezza Reale il principe Abdulaziz bin Salman, hanno firmato un accordo di cooperazione nucleare pacifica per una partnership pluridecennale del valore di miliardi di dollari», ha riferito, mercoledì, il Dipartimento dell’Energia statunitense. Per quanto non si conoscano i dettagli, l’intesa dovrebbe essere di durata trentennale e dovrebbe consentire all’Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare a scopo civile. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Panorama.it - Nucleare, ecco perché l’accordo tra Usa e Arabia Saudita inquieta Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuclear deal agreed to between the US and Saudi Arabia

Notizie e thread social correlati

Accordo Usa-Arabia Saudita su nucleare civile e arricchimento dell’uranio. Le preoccupazioni sulla proliferazione nucleareGli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l’Arabia Saudita riguardo allo sviluppo di capacità nucleari civili e all’arricchimento dell’uranio.

Arabia Saudita, via libera all’uranio arricchito: perché Trump frena sull’accordo nucleareL’Arabia Saudita ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare uranio arricchito, aumentando così le possibilità di sviluppare un programma nucleare...

Temi più discussi: Via libera Usa al nucleare civile saudita; Trump scuote il Medio Oriente, c'è l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita: ecco di che si tratta; TG5: Nucleare civile, Trump: sì all'Arabia Saudita Video; Perché la proposta di un patto nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita preoccupa Washington e il Medio Oriente?.

Stati Uniti e Arabia Saudita, storico accordo sul nucleare | Ecco cosa potrà fare Riad, è polemicaStati Uniti e Arabia Saudita hanno siglato uno storico accordo sul nucleare che ha fatto storcere il naso ai più: scopriamo in che cosa consiste ... ilsussidiario.net

Nucleare, ecco perché l’accordo tra Usa e Arabia Saudita inquieta IsraeleWashington e Riad hanno firmato l’intesa per lo sviluppo di un programma nucleare a scopo civile. Ma Israele teme ripercussioni negative ... panorama.it