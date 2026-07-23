Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l’Arabia Saudita riguardo allo sviluppo di capacità nucleari civili e all’arricchimento dell’uranio. L’intesa permette all’Arabia Saudita di ottenere tecnologia e materiali per uso civile, mentre gli Stati Uniti mantengono l’obiettivo di limitare la proliferazione nucleare nella regione. Tuttavia, il patto solleva preoccupazioni internazionali sulla possibilità di un aumento delle capacità nucleari militari nel Paese. L’amministrazione ha sottolineato che l’accordo non compromette gli sforzi di non proliferazione.

Mentre continua a sostenere la necessità di impedire all ‘Iran di sviluppare capacità nucleari potenzialmente militari, l’amministrazione Trump apre all’ Arabia Saudita. Stati Uniti e Regno hanno infatti firmato un nuovo accordo di cooperazione sul nucleare civile che potrebbe aprire la strada alla costruzione di un impianto di arricchimento dell’uranio sul territorio saudita. L’intesa con Riad ha colto di sorpresa il governo israeliano e aumentato la pressione su Benjamin Netanyahu, che appare sempre più emarginato dai piani di Trump per il Medio Oriente. Riad da anni cerca l’accesso alla tecnologia nucleare ma non è mai riuscita a ottenere il via libera americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo Usa-Arabia Saudita su nucleare civile e arricchimento dell’uranio. Le preoccupazioni sulla proliferazione nucleare

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Saudi Arabia Seeks Nuclear Enrichment, Deal Awaits Trump's Approval | Firstpost America | N18G

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