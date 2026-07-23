Nucleare accordo Usa-Arabia Saudita | firmato programma per l' arricchimento dell' uranio Passo verso arma atomica

Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore nucleare, che permette a Riad di sviluppare un programma di arricchimento dell'uranio a scopi civili. Il documento è stato firmato dai rispettivi segretari all’Energia e prevede la collaborazione tra i due paesi nel settore nucleare. L’accordo riguarda specificamente il programma di arricchimento dell’uranio, senza dettagli su eventuali implicazioni militari.

Patto per il nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Il segretario statunitense all’Energia, Chris Wright, e il suo omologo saudita, Abdulaziz bin Salman, hanno firmato un accordo di cooperazione che consentirà a Riad di sviluppare un programma nucleare civile. Un’intesa storica per effetto della quale il regno potrà realizzare reattori con tecnologia statunitense e, soprattutto, arricchire l’uranio, essenziale sia per le centrali nucleari (uso civile), sia per le armi atomiche (uso militare). Per questo l’accordo è destinato ad avere un grande impatto sugli equilibri energetici in Medio Oriente. E non solo. Il valore economico «L’intesa... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump Approves US-Saudi Nuclear Deal: Will Saudi Arabia Be Able to Enrich Uranium

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