Un nubifragio ha colpito il territorio perugino nel pomeriggio di oggi, provocando oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco. Sono stati segnalati alberi caduti e problemi alla viabilità.

Perugia, 23 luglio 2026 – Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, sul territorio perugino, provocando numerosi disagi e richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. Le criticità maggiori si sono registrate inizialmente nell'area del capoluogo e, successivamente, nella zona nord della provincia. Le località più colpite. Le località più colpite sono state San Sisto, Santa Sabina, Ellera, Corciano, Taverne e Magione, dove le intense raffiche di vento e le forti precipitazioni hanno causato principalmente la caduta di piante e alberi sulla sede stradale, con conseguenti problemi alla circolazione e la necessità di mettere in sicurezza diverse aree. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nubifragio sul Perugino, oltre 60 interventi dei vigili del fuoco: alberi caduti e disagi alla viabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nubifragio sul Comasco, quasi 90 interventi dei vigili del fuoco tra allagamenti e alberi cadutiNel pomeriggio del 6 maggio 2026, la provincia di Como ha affrontato un violento nubifragio che ha causato numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Alberi e rami caduti per il forte vento: 60 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime oreNelle ultime ore, a Parma, i vigili del fuoco hanno effettuato circa sessanta interventi per mettere in sicurezza alberi e rami caduti a causa del...