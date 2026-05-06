Nubifragio sul Comasco quasi 90 interventi dei vigili del fuoco tra allagamenti e alberi caduti

Nel pomeriggio del 6 maggio 2026, la provincia di Como ha affrontato un violento nubifragio che ha causato numerosi interventi dei vigili del fuoco. Sono stati effettuati circa 90 interventi per allagamenti, alberi caduti e altri danni provocati dalla forte pioggia. Le operazioni sono continuate senza sosta, coinvolgendo il comando provinciale e i distaccamenti locali, che si sono concentrati sulla gestione delle emergenze causate dal maltempo.

È stato un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e per i distaccamenti del territorio, impegnati senza sosta a causa del violento maltempo che si è abbattuto oggi, 6 maggio 2026, sulla provincia.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Vento, pioggia, neve e tanti alberi caduti: oltre 80 interventi in provincia dei Vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve... Maltempo nel Sannio, alberi caduti e tetti danneggiati: oltre 50 interventi dei vigili del fuocoTempo di lettura: 2 minutiSono stati 55 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento nel corso della giornata... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Temporali in arrivo e temperature in calo, a Como cambia tutto: quando sarà il picco con 47 mm di pioggia. Frana e colata di fango a Blevio: nubifragio senza precendenti nel comascoTraffico paralizzato e lavoratori bloccati per una frana che ha raggiunto la cittadina di Blevio, nel comasco. Decine di auto sono rimaste bloccate alle gallerie di Blenio e costrette a invertire il ... video.corriere.it Nubifragi, conta dei danni nel Comasco: 100 milioni di euro. A Blevio prosegue messa in sicurezza dell’altro ponte danneggiatoBlevio (Como) – Potrebbero superare i 100 milioni di euro i danni causati dall’ultima ondata di maltempo. È quanto ha dichiarato ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, arrivato sul ... ilgiorno.it