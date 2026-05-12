Alberi e rami caduti per il forte vento | 60 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore
Nelle ultime ore, a Parma, i vigili del fuoco hanno effettuato circa sessanta interventi per mettere in sicurezza alberi e rami caduti a causa del forte vento. Gli interventi sono iniziati nel pomeriggio di lunedì 11 maggio e si sono protratti anche durante la notte tra l’11 e il 12 maggio. Le operazioni hanno riguardato varie zone della città, in particolare quelle più colpite dalla tempesta.
Sono una sessantina gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dai vigili del fuoco di Parma a partire dal pomeriggio di lunedì 11 maggio e nel corso della nottata tra l'11 e il 12 maggio a causa del forte vento, che si è abbattuto in particolar modo su Parma nelle scorse ore. Gli operatori.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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