Alberi e rami caduti per il forte vento | 60 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore

Nelle ultime ore, a Parma, i vigili del fuoco hanno effettuato circa sessanta interventi per mettere in sicurezza alberi e rami caduti a causa del forte vento. Gli interventi sono iniziati nel pomeriggio di lunedì 11 maggio e si sono protratti anche durante la notte tra l’11 e il 12 maggio. Le operazioni hanno riguardato varie zone della città, in particolare quelle più colpite dalla tempesta.

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