Nel fine settimana si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Emilia Romagna, con nubifragi in arrivo. Una perturbazione attraverserà l’area, interessando soprattutto la zona costiera. Sono previste precipitazioni intense e venti forti, che dureranno per tutto il fine settimana. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per le zone a rischio, in particolare lungo la costa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o misure di sicurezza adottate.

Bologna, 23 luglio 2026 – Una nuova perturbazione si appresta a transitare sull’ Emilia Romagna, con particolare riferimento all’area costiera, lungo la quale i turisti dovranno fare i conti con vento e precipitazioni nell’ambito di un rapido passaggio del maltempo che interesserà in particolare il fine settimana. Nanni: “Maltempo in Romagna e nel Ferrarese”. “Siamo in attesa di un fronte veloce di instabilità lungo l’Adriatico che poi si trasferirà poi verso Sud – conferma il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – Ad annunciarlo ci si sarà prima di tutto un rinforzo della ventilazione, che non passerà inosservata ai bagnanti e agli operatori al lavoro lungo le nostre spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Nubifragi in arrivo nel weekend, è allerta meteo: le zone a rischio in Emilia Romagna

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METEO: Nubifragi e Grandine in arrivo. Nuova fase di MALTEMPO (14-16 Maggio)

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