Nubifragi in arrivo nel weekend è allerta meteo | le zone a rischio in Emilia Romagna
Nel fine settimana si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Emilia Romagna, con nubifragi in arrivo. Una perturbazione attraverserà l’area, interessando soprattutto la zona costiera. Sono previste precipitazioni intense e venti forti, che dureranno per tutto il fine settimana. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per le zone a rischio, in particolare lungo la costa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o misure di sicurezza adottate.
Bologna, 23 luglio 2026 – Una nuova perturbazione si appresta a transitare sull’ Emilia Romagna, con particolare riferimento all’area costiera, lungo la quale i turisti dovranno fare i conti con vento e precipitazioni nell’ambito di un rapido passaggio del maltempo che interesserà in particolare il fine settimana. Nanni: “Maltempo in Romagna e nel Ferrarese”. “Siamo in attesa di un fronte veloce di instabilità lungo l’Adriatico che poi si trasferirà poi verso Sud – conferma il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – Ad annunciarlo ci si sarà prima di tutto un rinforzo della ventilazione, che non passerà inosservata ai bagnanti e agli operatori al lavoro lungo le nostre spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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METEO: Nubifragi e Grandine in arrivo. Nuova fase di MALTEMPO (14-16 Maggio)
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