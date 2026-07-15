Nubifragi grandine e vento forte | l’allerta diventa arancione in Emilia Romagna Le zone più colpite | previsioni meteo

Alle 16 di mercoledì 15 luglio, in Emilia Romagna, è stata emessa un’allerta arancione a causa di temporali intensi. Le previsioni indicano nubifragi, grandine e venti forti nelle zone più colpite. La giornata, con temperature oltre i 38 gradi, sarà caratterizzata da un rapido cambiamento meteo, con l’arrivo di temporali violenti e raffiche di vento che potrebbero interessare ampie aree.

Bologna, 15 luglio 2026 – Temporali in Emilia Romagna: l’ allerta da gialla diventa arancione per oggi pomeriggio (mercoledì 15 luglio). In una giornata nella quale le temperature sono salite oltre i 38 gradi, dalle 16 sarà molto probabilmente il maltempo a farla da protagonista con forti raffiche di vento. L’ondata si muoverà dall’ interno verso la costa, dove sono previsti in serata temporali particolarmente intensi che potrebbero ripetersi anche nella prime ore della notte. Domani (giovedì 16) si dovrebbe invece tornare alla normalità anche se non si escludono piogge, ma di lieve entità. Ecco il bollettino diramato dall’Arpae. " Nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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METEO: Nubifragi e Grandine in arrivo. Nuova fase di MALTEMPO (14-16 Maggio)

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