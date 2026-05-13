Allerta meteo per vento forte e temporali | le zone a rischio in Emilia Romagna
Un'allerta meteo è stata diramata in Emilia-Romagna per vento forte e temporali previsti tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio. Le autorità hanno segnalato le zone a rischio, invitando alla cautela e alla prevenzione. La situazione meteo si presenta complessa con condizioni che potrebbero causare disagi e danni. Le previsioni indicano un’intensificazione delle perturbazioni nel corso dei prossimi giorni.
Bologna, 13 maggio 2026 - La nuova fase di maltempo che sta interessando l ’Emilia-Romagna entra nel vivo con un quadro meteorologico complesso tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per vento su diverse aree appenniniche e collinari, insieme a un’allerta gialla estesa sia per vento che per temporali su ampie porzioni del territorio regionale. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteosuper-el-nino-estate-2026-s60v56jm L’allerta arancione in dettaglio. Nel dettaglio, l’allerta arancione per vento riguarda la montagna romagnola (Forlì-Cesena e Rimini), la montagna bolognese, la collina bolognese e ravennate, la montagna emiliana centrale tra Parma, Reggio Emilia e Modena, la collina emiliana centrale e la montagna piacentino-parmense.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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??? Allerta meteo Per la giornata di domani 12 maggio 2026 Allerta ? GIALLA per vento Consulta l'allerta sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna: https://ift.tt/K4tY1rn Informati e preparati: https://ift.tt/uXU47NV Iscriviti ad Alert System, il sistema di al - Facebook facebook
? La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo gialla vento per martedì 12 maggio. Leggi tutto: comune.rimini.it/novita/avvisi/… Iscrizioni Alert System: registrazione.alertsystem.it/rimini #rimini #comunerimini #meteoER x.com
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