novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del nono giorno

Miracoli straordinari, prodigi di guarigione e una speranza che non tramonta mai: concludiamo la Novena a San Charbel affidando al Santo del Libano le nostre intenzioni. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Il 1950 fu un Anno Giubilare, in onore della Vergine Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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San Giuseppe: Potente Intercessore per le Anime del Purgatorio | Novena Giorno 4

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