Oggi prende il via la novena dedicata a San Charbel, celebrato per le sue virtù e le capacità di guarigione. La preghiera, che durerà nove giorni, invita i fedeli a chiedere la sua intercessione. La devozione nei confronti di questo santo si è diffusa a livello globale, anche prima della sua morte, grazie alle testimonianze di miracoli attribuiti alle sue preghiere.

Inizia oggi la novena a San Charbel, noto in tutto il mondo per le sue grandi virtù e le sue capacità taumaturgiche, tanto che la sua fama di santità si espanse ancor prima della morte. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Nacque in una famiglia molto devota, che partecipava alla Santa Messa e recitava, ogni giorno, il Santo Rosario. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel, preghiera del primo giorno

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San Giuseppe: Potente Intercessore per le Anime del Purgatorio | Novena Giorno 4

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