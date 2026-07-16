Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel preghiera del secondo giorno
Oggi si conclude il secondo giorno della novena dedicata a San Charbel, con una preghiera che invoca la sua potente intercessione. La sequenza di preghiere prosegue nel silenzio dell’eremo, dove il santo ha vissuto e operato. La richiesta di aiuto si rivolge al taumaturgo noto per le sue suppliche e per aver scelto l’isolamento come modo di vita. La novena si svolge con momenti di preghiera e riflessione.
Continuiamo il nostro cammino con la novena a San Charbel, il grande taumaturgo che ha scelto la via del silenzio e dell’eremo per farsi intercessore di ogni nostra sofferenza. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. In realtà, si chiamava Yusef Maklouf; prese il nome di Charbel entrando nell’Ordine Maronita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
San Giuseppe: Potente Intercessore per le Anime del Purgatorio | Novena Giorno 4
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