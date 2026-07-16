novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del secondo giorno

Notizia in breve

Oggi si conclude il secondo giorno della novena dedicata a San Charbel, con una preghiera che invoca la sua potente intercessione. La sequenza di preghiere prosegue nel silenzio dell’eremo, dove il santo ha vissuto e operato. La richiesta di aiuto si rivolge al taumaturgo noto per le sue suppliche e per aver scelto l’isolamento come modo di vita. La novena si svolge con momenti di preghiera e riflessione.