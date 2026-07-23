Novak Djokovic non si arrende all’età, pur consapevole dei limiti del proprio tennis ora che ha 39 anni. L’ex numero 1 al mondo, attuale numero 7 della classifica Atp, ha spiegato che cosa continua a spronarlo a giocare nel programma “The Shop” al Fanatics Fest di New York. Con lui sul palco altre stelle dello sport mondiale, come il campione NBA LeBron James. Djokovic ha iniziato il suo discorso partendo proprio dalla differenza che c’è nella percezione di sé stessi a livello di corpo, che si stanca sempre più facilmente, e mente, che invece spinge per continuare a giocare ai massimi livelli come fatto negli ultimi 15 anni. “I l cervello ti supporta, ti dice di andare avanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Novak Djokovic senza freni su Sinner e Alcaraz: “Vorrei prenderli a calci nel sedere ogni giorno”

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Extended Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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“Vorrei prenderli a calci nel sedere ogni giorno, mi sembra di vedere me 10/15 anni fa”: Djokovic su Sinner e AlcarazNovak Djokovic ha commentato i suoi avversari, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, affermando di vederli come rappresentanti di una nuova generazione.

Argomenti più discussi: Us Open, riecco Alcaraz dopo l'infortunio. Sinner guida una pattuglia di otto azzurri; Wimbledon 2026 chi vince lo Slam diventa socio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club | i pro di Sinner; Sinner il conto dopo Wimbledon | il fisco inglese trattiene milioni di euro dai ricavi di premi e sponsor; Jannik Sinner al centro dell’evento più atteso dell’estate londinese.

Reporter: Tutti dicono che sei il miglior ritornatore…. Novak: Ero. Ero. Questa è la realtà. Ero. reddit

Jannik Sinner senza freni: è di nuovo in finale a Wimbledon 2026, superato Novak Djokovic in tre set · TennisJannik Sinner non vuole scendere dal trono di Londra: è in finale a Wimbledon 2026, è il primo italiano a giocare due finali consecutive sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club e lo fa ... olympics.com