Notte da Oscar! al Conservatorio il concerto finale del Campus nazionale dei Licei musicali

Il concerto finale del Campus nazionale dei Licei musicali si svolgerà a Firenze, chiudendo la decima edizione dell’evento. La serata sarà dedicata alle più famose colonne sonore del cinema e rappresenta la prima volta che il campus si tiene nella città. L’evento è programmato per il 23 luglio 2026 presso il Conservatorio locale.

Firenze, 23 luglio 2026 – Sarà dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema il concerto che chiuderà la decima edizione del Campus nazionale dei Licei musicali, ospitato per la prima volta a Firenze. L'appuntamento è in programma venerdì 24 luglio alle 18 nella Sala del Buonumore del Conservatorio "Luigi Cherubini", in piazza delle Belle Arti, con ingresso libero su prenotazione. Si esibiranno 51 giovani. Sul palco salirà l'Orchestra del Campus nazionale dei Licei musicali, composta da 51 giovani musicisti provenienti da una ventina di licei musicali italiani, che negli ultimi undici giorni hanno preso parte a un'intensa esperienza di studio e formazione organizzata dall'associazione fiorentina Legamidarte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "No(t)te da Oscar!", al Conservatorio il concerto finale del Campus nazionale dei Licei musicali

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