E’ nata l' orchestra regionale dei licei musicali della Toscana

L'orchestra regionale dei licei musicali della Toscana è stata ufficialmente costituita. La formazione coinvolge studenti provenienti da diversi licei musicali della regione, riuniti per eseguire concerti e attività condivise. La presentazione ufficiale si è svolta in una cerimonia pubblica, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’ufficio scolastico e dirigenti scolastici. La nuova orchestra mira a offrire agli studenti un’esperienza artistica e formativa a livello regionale.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Nasce l' orchestra regionale dei licei musicali della Toscana, espressione dell'ufficio scolastico regionale della Toscana sugli esempi delle orchestre regionali dei licei del Veneto e della Lombardia sulla scia dell'orchestra nazionale dei licei musicali che ha debuttato a Roma nell’ottobre 2025 in occasione della giornata del Giubileo del mondo educativo. L'obiettivo dell'orchestra è quello di valorizzare il percorso artistico delle studentesse e degli studenti e offrire loro un'opportunità di crescita professionale attraverso masterclass e concerti. L'orchestra è formata da 80 studenti dei licei musicali della regione Toscana e prevede fin da subito un organico sinfonico a copertura di tutte le sezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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