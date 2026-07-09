È stata creata l’orchestra regionale dei licei musicali della Toscana, promossa dall’ufficio scolastico regionale. La formazione coinvolge studenti provenienti da diversi licei musicali della regione. L’obiettivo è favorire l’esperienza musicale condivisa e il confronto tra giovani talenti. La presentazione ufficiale si è svolta a luglio 2026. La composizione dell’orchestra comprende studenti di vari strumenti e indirizzi, pronti a esibirsi in eventi pubblici e iniziative culturali.

Arezzo, 9 luglio 2026 – E’ nata l'orchestra regionale dei licei musicali della Toscana, espressione dell'ufficio scolastico regionale della Toscana sugli esempi delle orchestre regionali dei licei del Veneto e della Lombardia sulla scia dell'orchestra nazionale dei licei musicali che ha debuttato a Roma nell’ottobre 2025 in occasione della giornata del Giubileo del mondo educativo. L'obiettivo dell'orchestra è quello di valorizzare il percorso artistico delle studentesse e degli studenti e offrire loro un'opportunità di crescita professionale attraverso masterclass e concerti. L'orchestra è formata da 80 studenti dei licei musicali della regione Toscana e prevede fin da subito un organico sinfonico a copertura di tutte le sezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco l'orchestra regionale dei licei musicali della Toscana

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ORT - Orchestra Toscana

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